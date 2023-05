Emilia-Romagna, Mattarella in visita nelle zone alluvionate: martedì 30 maggio l’incontro con i sindaci e i cittadini

Sergio Mattarella andrà in visita in Emilia-Romagna il prossimo martedì 30 maggio. Tra gli incontri già programmati, riferisce Ansa, il presidente della Repubblica sarà in mattinata a Forlì con i soccorritori e la cittadinanza colpita dalle alluvioni, e nel pomeriggio raggiungerà Faenza per incontrare i sindaci delle cittadine coinvolte. Ma nel corso della giornata, sempre secondo le fonti del Quirinale, Mattarella dovrebbe recarsi in altre località della zona.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: