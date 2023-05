Moody’s corregge al rialzo le stime sull’Italia: nel 2023 il Pil crescerà dello 0,8%

L’agenzia di rating Moody’s ha alzato le stime sulla crescita dell’Italia nel 2023. Fino allo scorso febbraio l’aumento previsto del Pil era dello 0,3%. Ora, con l’aggiornamento del Global Macro Outlook 2023-24, Moody’s prevede una crescita dello 0,8%. «Abbiamo alzato in modo modesto le nostre previsioni per l’Italia e per la Francia in risposta a prezzi calanti dell’energia e a un migliore inizio d’anno», afferma l’agenzia di rating. Se per il 2023 le aspettative sono migliori del previsto, lo stesso non si può dire per il 2024. Per il prossimo anno Moody’s ha ritoccato le stime della crescita dallo 0,6% allo 0,4%. La scorsa settimana, era stato il Fondo monetario internazionale a pubblicare le sue previsioni per l’economia italiana. Secondo gli economisti del Fmi, il nostro Paese crescerà dell’1,1% nel 2023 e nel 2024.

