Ucraina, colpito un palazzo residenziale di due piani a Dnipro: 20 feriti. Zelensky: «I russi sono dei terroristi» – Il video

Sale a 20, tra cui cinque bambini, il bilancio dei feriti del raid russo alla periferia della città ucraina di Dnipro. Lo riferiscono le autorità locali, come riporta Ukrinform. Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, questo attacco dimostra ancora una volta come la Russia sia «un Paese sponsor del terrorismo», ha scritto sui social il leader di Kiev. «Sfortunatamente – conclude – ci sono persone sotto le macerie». Ad essere presa di mira dalle forze di Mosca è la zona chiamata Pidhorodnensk, alle porte della città dell’Ucraina orientale. A partire dalle 21.20 di questa sera, sabato 3 giugno, è stato inoltre annunciato un allarme aereo nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk, nonché permanentemente nella Crimea occupata, aggiunge l’Ukrainska Pravda. Nel frattempo, la primavera è agli sgoccioli e l’Ucraina «è pronta» a lanciare la tanto attesa controffensiva. Lo ha annunciato Zelensky in un’intervista al Wall Street Journal. Dalla Nato «non sono ancora arrivate tutte le armi richieste» e Mosca ha ancora «una superiorità aerea», ha detto il capo di Stato. Nonostante questo, gli ucraini vogliono sfruttare al massimo il momento di difficoltà della Russia, in stallo su tutti i fronti e che si è scoperto vulnerabile fin dentro i propri confini.

