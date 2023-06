Karim Benzema, l’addio è ufficiale: il francese lascia il Real Madrid dopo 14 anni. Le voci sul futuro in Arabia con Messi

Dopo 14 stagioni, Karim Benzema lascia il Real Madrid. La punta francese, capitano della squadra e Pallone d’Oro 2022, e la società spagnola «hanno convenuto di porre fine al suo indimenticabile e brillante periodo da giocatore nel nostro club» si legge nel comunicato dei Blancos che definisce il giocatore «già una delle nostre più grandi leggende». Benzema lascia la capitale spagnola dopo aver vinto tutto: tra cui cinque Champions League e quattro campionati spagnoli oltre ad altri titoli per un totale di 25 premi dal 2009, quando arrivò in squadra. «La carriera di Karim Benzema al Real Madrid è stata un esempio di professionalità nella rappresentazione dei valori del nostro club. Karim Benzema ha vinto il il diritto di decidere sul proprio futuro», scrive ancora la società spagnola senza fare menzione della prossima destinazione dell’attaccante che voci sempre più insistenti indentificano nella Saudi Pro League che ha già accolto l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, e potrebbe a breve trovare spazio anche per Lionel Messi.

Il palmarès

Benzema è il quinto giocatore che più volte ha indossato la camiseta blanca, oltre al secondo per numero di gol con la squadra preceduto proprio da Cr7. Oltre ai titoli già citati, nel suo palmarès si contano cinque Mondiali per Club, quattro Supercoppe Europee, tre Copas del Rey e quattro Supercoppe di Spagna. Se le voci d’Arabia fossero confermate, Benzema lascerebbe la Champions League un anno dopo la sua stagione più prolifica nella competizione, che lo ha visto segnare 15 gol, consolidando la sua posizione come quarto marcatore del torneo. Per il giocatore la società ha previsto un «tributo». La celebrazione si terrà martedì 6 giugno alle 12, nella cittadella sportiva della società.

