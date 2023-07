Il primo gol di Leo Messi in America: punizione trasformata al 94′ per la vittoria dell’Inter Miami – Il video

Il debutto di Lionel Messi nel calcio americano è stato bagnato da un gol. Naturalmente su punizione. E al 94′, cioè in pieno recupero. Così il 36enne argentino campione del mondo ha regalato il successo per 2 a 1 all’Inter Miami contro i messicani del Cruz Azuz nella League Cup 2023, il torneo che vede in campo squadre messicane e della MLS, la lega degli Stati Uniti. Messi, che ha svolto finora solo tre allenamenti con la squadra, è entrato dalla panchina. Dopo essersi procurato lui stesso la punizione a circa sette metri dall’area di rigore ha preso il pallone. Poi la rincorsa mancina e il tiro che finisce all’incrocio dei pali.

