Roma, fa il bagno nella Fontana di Trevi, poi aggredisce i Vigili: calci e pugni agli agenti – Il video

Notte da leoni per una donna a Roma: l’anonima protagonista di un video che sta facendo il giro dei social ha infatti deciso di entrare a fare un bagno nella Fontana di Trevi, e ha poi aggredito due vigili urbani che l’avevano invitata ad uscire. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri, sabato 3 giugno, davanti agli occhi increduli dei turisti e dei passanti. Nelle immagini si vede la donna nelle acque del celebre monumento, e poi un vigile che entra a recuperarla e per tutta risposta si becca un sonoro ceffone in pieno volto. Il copione si ripete quando accorrono alcuni colleghi del malcapitato, una volta trascinata la donna fuori dalla fontana: una vigilessa si becca un calcio sul petto e cade. Dopo l’attacco, la donna ha continuato a dare in escandescenze davanti alle telecamere di decine di telefonini. Il video è stato rilanciato dalla nota pagina social Welcome to favelas.

