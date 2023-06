Catturato il «mostro del Po» da quasi 300 kg, il racconto del pescatore: «È il più grande mai visto in 23 anni» – Il video

Il pescatore sportivo Alessandro Biancardi ha catturato «il mostro del fiume Po» dopo 23 anni di ricerca. Si tratta di un enorme pesce che Biancardi è riuscito a catturare dopo una difficile lotta durata ben 43 minuti nella zona di Revere, in provincia di Mantova. L’esemplare misura 285 centimetri, e supera quindi di 4 centimetri il record mondiale esistente. Le misurazioni sono state effettuate in presenza di 10 testimoni. Il siluro di quasi 3 metri è stato poi prontamente rilasciato, potendo tornare così nelle acque del fiume. Ora la documentazione è stata inviata all’Igfa – International Game Fish Association – così che il risultato inedito possa essere riconosciuto e registrato. «Tutto è iniziato come una normale giornata di pesca, sono andato al grande fiume Po. Prima di partire ho controllato nodi, ganci, ogni collegamento, perché sono estremamente meticoloso. Ho sempre bisogno di essere sicuro al 100% che tutto sia al suo posto se un pesce dei sogni decide di mordermi l’esca», ha iniziato a raccontare a La Voce di Rovigo.

La dinamica della pescata

«Ero solo sulla mia barca, il livello dell’acqua stava iniziando a scendere dopo la grande alluvione così ho deciso di pescare con la tecnica di spinning e ho iniziato a gettare la mia esca nell’acqua fangosa», dice Alessandro. E dopo pochi getti si è ritrovato a tirar su quello che definisce «un boccone potente». «Il pesce è rimasto fermo alcuni secondi prima di iniziare una lotta molto complicata, tra correnti forti e tanti ostacoli sommersi. Sono riuscito con calma a combattere quello che sentivo essere un pesce storico». Da lì quaranta minuti «interminabili» in cui ha cercato di seguirlo. «Quando è emerso per la prima volta, mi sono reso conto davvero di aver agganciato un mostro, l’adrenalina ha iniziato a pompare forte e la paura di perderlo mi ha quasi fatto venire il panico, ero da solo ad affrontare il più grande pesce gatto che abbia mai visto in 23 anni», ha concluso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: