No! Il video di un “pesce gigante” ripreso a Bologna durante l’alluvione non è reale

Continua a generare disinformazione la tragica alluvione che ha colpito la Regione Emilia-Romagna. Avevamo già esaminato il caso della presunta foto ritraente il cavalcavia presso l’autostrada Bologna-Padova nei pressi di Occhiobello, al confine tra Veneto ed Emilia Romagna, così come avevamo smentito il complotto sulla diga di Ridracoli. Adesso è il turno di uno strano video che mostra un maiale e un grosso pesce trascinati via dalla corrente.

Per chi ha fretta:

Analisi

«Bologna, itali»: queste parole si leggono al di sopra di un video condiviso dalla pagina Facebook del Caf Patronato Palazzolo. Nella clip un corso d’acqua in piena sembra trascinare via un maiale e un pesce gigante. Il contenuto è stato condiviso indicando che l’insolita situazione ritratta abbia avuto luogo recentemente nella Regione vittima di alluvioni e frane. Tuttavia, ci sono vari elementi che smentiscono questa tesi.

Tramite una serie di ricerche per immagini e parole chiave, è possibile risalire a quello che con ottime probabilità è il video originale. Si noti come nella versione condivisa su Facebook da Caf Patronato Palazzolo gli sticker delle seppioline sono posizionati in due punti specifici. Ovvero quelli dove appare il watermark che TikTok inserisce nei video quando questi vengono scaricati. La prova si può avere osservando attentamente la seppiolina in basso a destra, dietro la quale di vede spuntare a intermittenza un pezzo del watermark, che quando non appare si trova sotto l’altro sticker. Si faccia caso anche al fatto che chi parla nel video non parla Italiano.

Con altre ricerche risaliamo allo stesso video. Questa volta però il watermark corrisponde al nickname dell’utente che lo ha caricato su TikTok: bayashi_cooking. Il video è stato visto oltre 4 milioni di volte e il commento più votato è scritto in lingua birmana, il che lascia presupporre sia questo l’idioma parlato dalle persone nel video. Il commento suggerisce anche che il video sia in realtà un montaggio di due diverse clip. Quella inferiore in cui il pesce gigante sguazza, e quella superiore in cui il maiale cerca di non affogare. Tra le due, una zona biancastra e confusa. Osservando attentamente si vede anche come le due porzioni di fiume scorrano a velocità completamente diverse, con tanto di evidenti scatti nei movimenti che ne tradiscono l’artificiosità. Infine, il video è stato postato lo scorso 8 maggio, mentre le alluvioni a Bologna, che comunque non sono state tanto intense quanto il video vorrebbe suggerire, si sono verificate dal 12 maggio in avanti. Altre alluvioni nel capoluogo emiliano si erano verificate a inizio mese, ma non si trattava di allagamenti come quelli mostrati nel video

Conclusioni

Circola un video in cui un maiale e un pesce condividono le acque di un fangoso fiume in piena. Il video viene attribuito alle inondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna nel mese di maggio 2023. Ma è in realtà un fotomontaggio di due diverse clip girate probabilmente nel Sud Est asiatico. Il filmato è stato è pubblicato almeno lo scorso 8 maggio, ben prima che alcune parti dell’Emilia-Romagna venissero invase dall’acqua.

