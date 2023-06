L’attacco del sottosegretario alla Giustizia Delmastro ospite di Andrea Giambruno: «Impagnatiello? Una belva»

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha definito una «belva» Alessandro Impagnatiello, il 30enne arrestato per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta di sette mesi per il quale si augura l’applicazione «di una delle pene più dure che si possano prevedere». A poche ore dalle polemiche scoppiate dopo i commenti di Mara Venier a Domenica in su Rai1, con la conduttrice che ha ribadito alla madre del 30enne indagato che suo figlio è «un mostro», Delmastro ospite a Diario del giorno su Rete4 di Andrea Giambruno, premette di voler parlare in qualità di avvocato e non di rappresentante del governo, concedendosi commenti netti sulle decisioni prese dalla gip Angela Laura Minerva che, nel caso del barista 30enne, ha escluso la premeditazione e l’aggravante della crudeltà: «Non lo chieda a me ma al gip – dice Delmastro rispondendo a una domanda del conduttore – io rintraccio la premeditazione in tutto», a proposito del modo in cui si sarebbe comportato Impagnatiello, che secondo il sottosegretario «aveva organizzato tutto». Secondo lui sembrano «evidentissime la premeditazione e la crudeltà».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: