Sondaggi Swg-La7: scende ancora Schlein, risorge Berlusconi. Meloni in testa invariata

Il sondaggio settimanale di Swg per TgLa7 conferma Fratelli d’Italia come prima forza politica per distacco. Il partito della premier Giorgia Meloni resta al 29,1%, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana. Scende ancora il Pd di Elly Schlein, che perde lo 0,6% e scende al 20,4%. Perde meno il M5s (-0,2) scendendo al 16,1%. Lascia uno 0,1 sul campo anche Matteo Salvini con la Lega al 9%. Risale invece (+0,4) Silvio Berlusconi che arriva così a quota 7%. Azione lascia uno 0,2% e scende al 3,8%. Italia Viva lascia uno 0,1 e scende al 2,7%. Unica altra forza politica a salire (+0,2) è Alleanza Verdi-Sinistra, che si attesta al 3,6%. Nessuna variazione per +Europa, ferma al 2,4%, e Noi Moderati (1%). In leggera crescita invece Luigi De Magistris, con la sua Unione Popolare che si attesta all’1,5% (+0,1%), e Per l’Italia di Gianluigi Paragone che passa dal 2% al 2,2%. Cresce anche la percentuale di chi non si esprime, che sale dal 36% al 38%.

SWG/TgLa7 | Gli orientamenti di voto del 5 giugno 2023

SWG/TgLa7 | Gli orientamenti di voto del 5 giugno 2023

Credits foto: ANSA/Arianna Moroni | Elly Schlein durante un incontro al Teatro delle Muse a sostegno della candidata con “Progetto Ancona” di centrosinistra Ida Simonella (10 maggio 2023)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: