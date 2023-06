Viva Rai2, i residenti di via Asiago contro Fiorello: «Dormiamo con i tappi alle orecchie, ma la musica è sempre a palla»

Cinquanta residenti contro Fiorello. Sono quelli che abitano in via Asiago, nel quartiere Della Vittoria a Roma. Al numero 10 c’è la sede della Rai e da qui ogni mattina Fiorello conduce “Viva Rai2”. E visto il successo del programma a viale Mazzini programmano un’altra stagione. Anche se una sentenza della Cassazione obbliga i comuni a risarcire chi subisce un danno dalla movida. E i cittadini della zona ci stanno pensando. L’edizione romana di Repubblica che i disagi vanno avanti esattamente da sei mesi: «La situazione è insostenibile, dormo con i tappi nelle orecchie e comunque ogni giorno, cascasse il mondo, mi sveglio con le urla degli spettatori e con la musica a palla», dice uno degli abitanti. Le canzoni vengono trasmesse a tutto volume. E spesso prima delle 6,30.

Ovvero l’orario in cui il silenzio è tutelato dal Regolamento di Polizia Urbana. «Molti dei firmatari della lettera avevano scritto personalmente alle istituzioni e alla Rai», spiega Lorenzo, «ma le promesse non sono state rispettate». Intanto proprio Fiorello oggi ha parlato della nuova Rai targata governo Meloni: «Chiambretti è l’unico, soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare a Discovery. Piero, bravo! Vieni da noi ma sappi che saresti l’unico perché da quando c’è Roberto Sergio non si vede un comunista in Rai neanche a pagarlo oro. Ti prego porta una bandiera rossa perché in Rai sono finite tutte», ha detto il conduttore rispondendo a Chiambretti che ha detto di voler finire la sua carriera nella TV di Stato. «Sarebbe bello avere Pierino. Visto che Cattelan ha detto di non voler fare il programma al posto di Fazio, sarebbe una bella cosa avere Chiambretti di domenica a quell’ora lì», ha concluso lo showman.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: