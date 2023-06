Roma, bimbo ospite di una casa-famiglia muore a 4 anni: «Era stato dimesso dall’ospedale»

Un bambino di 4 anni è morto improvvisamente mentre giocava a Roma. Il piccolo è deceduto il 2 giugno in una casa-famiglia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il piccolo aveva infatti contratto la scarlattina ed era andato il giorno prima al pronto soccorso. L’edizione romana di Repubblica spiega che all’Umberto I sono arrivate la diagnosi e poi le dimissioni. Con la prescrizione di farmaci che però il bambino non prende subito perché in farmacia non sono disponibili. Il giorno dopo arrivano ma lui sta già meglio. Dopo l’ingresso in casa del familiare con i farmaci il bambino si accascia a terra e non si rialza più. Adesso il pm vuole scoprire cosa è successo. Si parla di una possibile malformazione non diagnosticata. Il medico legale consegnerà la sua relazione tra sessanta giorni.

