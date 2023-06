Scontri a Praga tra i tifosi della Fiorentina e del West Ham: alta tensione prima della finale di Conference league – Il video

Momenti di tensione in pieno centro a Praga tra i tifosi della Fiorentina e quelli del West Ham a poche ore dal calcio d’inizio della fine di Conference League. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia ceca un gruppo di «ultras italiani» avrebbero «attaccato quelli inglesi all’interno di un pub». Le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno identificato un centinaio di tifosi della Viola, ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini nella centrale piazza San Venceslao. Tra questi, ci sarebbero i primi fermati tra cui un ultrà della Viola. La polizia starebbe ora analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell’episodio che ha scatenato gli scontri.

