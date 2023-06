Genova, inseguita e molestata da un 50enne: 12enne lo mette in fuga a morsi

Una ragazzina di 12 anni è stata molestata lunedì sera, 5 giugno, mentre rientrava a casa ma ha prontamente reagito e messo in fuga il suo aggressore. I fatti sono avvenuti in via Reti, a Genova Sampierdarena, e ora le forze dell’ordine stanno cercando un uomo di circa 50 anni. Stando a quanto si apprende, la giovane donna mentre stava facendo ritorno a casa si è accorta che qualcuno aveva iniziato a seguirla. Poco dopo un uomo si è avvinghiato a lei, le ha stretto il polso per poi attirarla verso di sé e stringerla forte. La studentessa non ci ha pensato due volte e ha reagito mordendolo e graffiandolo, tanto che il molestatore ha deciso di fuggire.

L’aiuto di una passante

Nonostante fosse scossa da quanto accaduto, la 12enne è riuscita a chiedere aiuto a una passante che ha chiamato la polizia nell’immediato. Ora sulla vicenda indagano gli investigatori del commissariato di Cornigliano, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. La settimana scorsa si era verificato un caso simile ai giardini Ginocchio di Sestri ponente dove una 16enne è stata molestata da uno sconosciuto e, anche in questo caso, era riuscita a mettere in fuga l’aggressore dopo averlo colpito con una ginocchiata.

