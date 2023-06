Inter Miami chi? Il nuovo club di Messi blasta i media «increduli» di tutto il mondo e si gode il trionfo social – Il video

La nuova sfida sportiva, e non solo, di Lionel Messi sarà dunque in America. Nelle file dell’Inter di Miami. Lo ha confermato lo stesso giocatore argentino questa sera. Alzi la mano chi sarebbe stato disposto a scommettere sull’approdo in Florida della Pulce. Nessuno, dai tifosi sino ai giornalisti super-specializzati nelle trattative di calciomercato. Sui media sportivi impazzavano da settimane le ipotesi sulla nuova possibile avventura di Messi dopo la rottura definitiva col Paris Saint Germain, ma gli scenari che si descrivevano come più probabili erano ben diversi: un approdo in un ricco club del Golfo, ad esempio, magari in Arabia Saudita. Oppure un clamoroso ritorno al Barcellona. Certo, altri campioni europei hanno terminato la loro carriera con ricchi contratti nella MLS, il campionato di calcio made in Usa. E la voce era dunque circolata anche per Messi. Ma che il campione del mondo avrebbe vestito la maglia dell’Inter Miami, davvero pochi lo credevano. E a saperlo per primi sono gli stessi dirigenti del club della Florida, che mentre avanzavano le trattative riservatissime con il calciatore argentino mettevano da parte sornioni tutti i titoli di giornale, e i tweet, che definivano come non credibile l’approdo di Messi nella MLS. Ebbene oggi, a passaggio ufficializzato, l’Inter d’oltreoceano si prende la sua rivincita. E ripubblica tutti quei titoli scettici, o convinti invece dell’affare fatto con un altro club, delle più prestigiose testate sportive del mondo: da L’Equipe a The Athletic, passando per Marca e ESPN. Lo fa remixando quei titoli in un video di rivalsa condiviso sul suo account ufficiale Instagram. Un profilo che nel corso delle ultime ore è letteralmente esploso, a seguito della diffusione della notizia dell’acquisto di Leo Messi. Da poche migliaia sono diventati nell’arco di poche ore oltre 2,8 milioni i follower del club su Instagram da tutto il pianeta. E la nuova stagione con Messi al centro della squadra – e si può star certi dei piani di marketing – non è neppure cominciata…

Continua a leggere su Open

Leggi anche: