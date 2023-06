Il bimbo sparito a Trapani e ritrovato a dormire nel portabagagli di un’auto

Un bambino di 4 anni è sparito ieri a Trapani in località Xittà intorno alle 22,30. Secondo i genitori stava giocando davanti casa da solo quando è scomparso. I carabinieri sono intervenuti in serata: la centrale operativa ha fatto convergere sul posto tutte le gazzelle. E dopo aver avuto la dettagliata descrizione degli indumenti indossati dal bimbo e visionato alcune foto ha concentrato le ricerche nelle immediate vicinanze dell’abitazione. I militari hanno passato al setaccio tutte le strade. Scandagliata dai carabinieri anche l’abitazione e le auto della famiglia. Proprio in una di queste il ritrovamento. All’una circa il bambino è stato trovato all’interno del portabagagli dell’auto della zia, parcheggiata nei pressi dell’abitazione. Stava tranquillamente dormendo dopo essersi probabilmente nascosto da solo.

