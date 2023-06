Le ombre dietro la rottura tra Damiano e Giorgia Soleri, i contatti tra i Maneskin e la modella del bacio in discoteca: «È sempre stato tutto finto»

La rottura tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri ha scatenato l’ambiente del gossip, con una teoria che cresce di ora ora secondo cui la coppia in realtà non fosse poi così reale come cercava di mostrarsi in pubblico. E che anzi, serpeggia sui social, la presenza di Soleri come fidanzata del frontman dei Maneskin avesse più lo scopo di far crescere l’interesse sulla sua vita privata per meri scopi di marketing. Il caso è scoppiato dopo che sui social è spuntato un video in cui si vede Damiano baciare in discoteca Martina Taglienti, modella classe 2001 che da anni fa parte del giro del gruppo. Si tratta infatti di una delle amiche più vicine a Victoria De Angelis, la bassista della band romana, e di Thomas Raggi.

Inevitabile quindi che Damiano avesse già conosciuto in passato Taglienti, che spesso è stata avvistata nel backstage dei concerti dei Maneskin. La modella sarebbe stata anche amica di Giorgia Soleri, fidanzata con Damiano da 5 anni: le due si seguivano anche sui social, ma dopo il video spuntato oggi, l’influencer ha smesso. Taglienti sui social si è mostrata impegnata in una relazione, almeno fino allo scorso anno.

La modella Martina Taglienti durante un tour dei Maneskin con Victoria De Angelis

Con Damiano sui social ci sarebbero stati alcuni scambi particolari. Come quello del 24 agosto 2017, quando Damiano chiede a Taglienti tra i commenti a una sua foto: «Posso dire che sei la mia fidanzata?». La modella gli rispose: «Non è professionale non diciamolo in giro!». Il 18 settembre 2017, Damiano torna alla carica e sempre in un post su Instagram della modella si lancia in una sorta di dichiarazione d’amore: «Ti amooo».

INSTAGRAM | I commenti tra Damiano e Taglianti del 24 agosto 2017

Sul caso della rottura, è arrivato puntuale il commento di Fabrizio Corona che sul suo canale Telegram è andato giù duro: «Come vi avevo detto più volte in passato, la coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena. Abbiamo sempre contestato l’immagine della coppia non reale, fake, di Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri». Secondo il paparazzo, quella era «una coppia improponibile, sia dal punto di vista estetico che ideologico. La star del Rock n’Roll con la complessata, pelosa femminista, radical chic, tutto pane, parola e lezioncine ideologiche? IPOCRISIA. Alla fine, il suo istinto Rock n’Roll da maschio alpha ha prevalso. Ubriaco in un sobborgo di una discoteca, finalmente con una vera figa. Ciò che però mi fa ancora più sgomento è il senso di colpa e il potere di questa donna su di lui che, dopo questo video rubato, lo costringe a mentire con un comunicato stampa nazionale, cercando inutilmente di mettere delle pezze su un’immagine ormai rovinata per sempre. Ma che, possiamo dirlo, ci ha reso estremamente felici».

INSTAGRAM | La dichiarazione d’amore di Damiano a Taglienti il 18 settembre 2017

Damiano infatti dopo la diffusione del video ha fatto un mea culpa sui social un po’ spericolato, provando in qualche modo a negare che tecnicamente quello sia stato un tradimento: «È stato un mio errore – ha scritto – Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo».

