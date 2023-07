Giorgia Soleri pubblica il messaggio concordato con Damiano dei Maneskin per la fine della relazione

La fine della storia tra Damiano David dei Maneskin e l’influencer e scrittrice Giorgia Soleri non è ancora del tutto finita. Soleri ha svelato oggi il messaggio che la coppia avrebbe dovuto pubblicare sui social per comunicare ufficialmente la rottura: «Ciao a tuttə, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano». Un comunicato congiunto che però non è mai stato rivelato sino a oggi, anche perché “anticipato” improvvisamente dal video pubblicato su TikTok in cui veniva pizzicato il frontman dei Maneskin a baciare appassionatamente in discoteca un’altra giovane, Martina Taglienti, modella romana e amica della bassista della band Victoria De Angelis. Dopo il leak del video, Damiano David aveva spiegato che l’episodio non rappresentava un vero e proprio tradimento, perché «io e Giorgia ci siamo lasciati già da alcuni giorni». Una versione confermata da Soleri, che si è comunque detta «arrabbiata, ferita e delusa» per quanto accaduto.

