I Duran Duran annunciano un nuovo album, ci sarà anche Victoria dei Maneskin

Danse Macabre. Così si chiama il nuovo album dei Duran Duran in uscita il 27 ottobre che vedrà la partecipazione di molti cantanti, musicisti e produttori. Tra questi spicca il nome di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che comparirà nella cover di Psycho Killer dei Talking Heads. L’album trae ispirazione da un concerto per Halloween che la band inglese ha fatto lo scorso anno a Las Vegas. «Avevamo deciso di cogliere l’attimo per creare un evento unico, speciale. La tentazione di utilizzare gloriose immagini gotiche impostate su una colonna sonora oscura di orrore e umorismo era semplicemente irresistibile. Quella serata ci ha ispirato a esplorare ulteriormente e a fare un album, usando Halloween come tema chiave», spiega Nick Rhodes.

Da Billie Eilish ai Rolling Stones: le altre cover

«Non è solo il disco che abbiamo realizzato più velocemente dai tempi del primo album, è anche un progetto che nessuno di noi poteva prevedere», fa sapere Rhodes. «Cerchiamo – aggiunge – la luce nell’oscurità e l’oscurità nella luce e sento che in qualche modo siamo riusciti a catturare l’essenza di tutto ciò in questo progetto». Oltre a Victoria, ci saranno presenti anche Nile Rodgers, Warren Cuccurullo, i produttori Mr. Hudson e Josh Blair, l’ex del gruppo Andy Taylor. E tra le altre cover che ci saranno si conta Bury a Friend di Billie Eilish, Paint It Black dei Rolling Stones, Spellbound di Siouxsie and the Banshees, Supernature di Cerrone, Ghost Town degli Specials. Oltre a un pezzo ispirato a Rick James, Super Lonely Freak.

