New York, il concerto a sorpresa dei Maneskin a Times Square – Il video

Dopo il successo ai Video Music Awards 2023, dove i Maneskin hanno trionfato nella categoria “Best Rock”, la band romana si è esibita in un concerto a sorpresa a New York, nella centralissima Times Square. Un live show che ha fatto impazzire i fan, accorsi in migliaia a riempire la piazza. Il concerto improvvisato arriva a pochi giorni dalla ripartenza del RUSH! World Tour che vedrà i Maneskin esibirsi al Madison Square Garden di New York il prossimo 21 settembre, e poi proseguire nelle maggiori arene del Nord America, Sud America – Argentina, Brasile, Cile e Colombia -, Giappone, Regno Unito, Europa e per la prima volta in Australia.

