I Rolling Stones incoronano i Maneskin: «La più grande rock band al mondo, stupisce che sia un gruppo italiano»

«Oggi mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana». A parlare è Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. E il riferimento è ai Maneskin, la band romana che negli ultimi anni ha macinato numeri da record e riscosso un enorme successo internazionale. In un’intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera, Jagger aggiunge: «È strano, no? L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band. Abbiamo fatto uno show con loro, hanno avuto una risposta meravigliosa dal pubblico e sono andati benissimo. Sono la band dei ventenni di oggi e tutti ci aspetteremmo che in quel posto ci sia un gruppo inglese o americano». Le parole del frontman dei Rolling Stones, icona indiscussa della storia della musica rock, si aggiungono a un dibattito che va avanti in realtà da tempo e che vede contrapposte due visioni differenti. Da un lato c’è chi – come il New York Times – vede nei Maneskin «l’ultima grande rock band», dall’altro chi – come The Atlantic – non ci vede niente di più di un’operazione commerciale molto ben riuscita. Per quanto riguarda i Rolling Stones, l’incoronazione di Mick Jagger della rock band romana non arriva certo come una sorpresa. Due anni fa, infatti, i Maneskin furono chiamati dai loro colleghi britannici per aprire un concerto del loro tour a Las Vegas. A 18 anni dal loro ultimo album, i Rolling Stones pubblicano oggi – venerdì 20 ottobre – il nuovo disco Hackney Diamonds. Ospiti d’onore: Lady Gaga, Stevie Wonder e Paul McCartney. A dimostrazione del fatto che Mick Jagger e compagni non hanno alcuna voglia di dire addio al mondo della musica. «Siamo addirittura a un buon punto di partenza per un altro disco: abbiamo registrato tanto materiale» spiega il frontman del gruppo al Corriere. «Spero – aggiunge – che l’anno prossimo lo pubblicheremo e torneremo on the road anche se dettagli, date e scaletta non sono ancora definiti».

Credits foto: EPA/Tolga Akmen | Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood durante un evento per la promozione dell’album ‘Hackney Diamonds’ a Londra (6 settembre 2023)

