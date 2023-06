Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, beccato mentre bacia un’altra in discoteca – Il video

«E’ stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo». Damiano David, leader dei Maneskin, è stato paparazzato a Formentera, mentre bacia una ragazza bionda in discoteca che, evidentemente, non sembra proprio Giorgia Soleri, con cui è legato da 5 anni. O meglio era, perché è il cantante stesso a precisare sui social come quello non sia un tradimento: lui e Giorgia si sono lasciati. Semplicemente non aveva diffuso la notizia. «Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video – scrive Damiano in una storia su Instagram – non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno. Spero che questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento». Chi è la ragazza bionda? Molti sostengono sia Luna Passos, ragazza della bassista Vic. Quello che è certo è che Damiano sia in vacanza anche con Victoria, Luna e altri amici in Spagna. Secondo i meglio informati però la nuova fiamma di Damiano dei Maneskin sarebbe Martina Taglienti, classe 2001, modella. Fa parte del giro del gruppo da tempo ed è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Anche lei si troverebbe in vacanza con tutta la crew. Nelle foto diffuse sui social si può vedere il look di Martina in una delle tante sere in cui il gruppetto ha fatto serata. I vestiti che indossano, sia lei che Damian in una cena in modo particolare, non lascerebbero spazio a dubbi. Per ora Giorgia Soleri, altra protagonista della vicenda, tace.

