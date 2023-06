Follia in centro a Forlì, rissa a colpi di accetta fra tre uomini – Il video

Una rissa ripresa da un cellulare e diventata virale sui social mostra tre persone che si fronteggiano in pieno centro a Forlì, con una accetta in mano. La Squadra Mobile della Questura di Forlì ha acquisito le immagini del filmato amatoriale girato e sta indagando per identificare i tre che ieri, attorno, alle 20,30 si sono affrontati a colpi di accetta in piazza Saffi. Nelle immagini della colluttazione si vede uno che cade a terra e, con guizzo, riesce ad evitare un colpo inferto dall’avversario che, colpendo il selciato, produce un mare di scintille. Un colpo che, se andato a segno, poteva esser mortale. Continua il degrado intorno all’omonima Galleria Saffi, in corso Mazzini, quasi davanti alla sede del comando provinciale dei carabinieri. La Galleria, ormai con dentro da tempo negozi chiusi, è spesso teatro di liti e risse.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: