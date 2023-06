Muschio Selvaggio, Luis Sal risponde a Fedez: «Mi sono sentito emarginato, era diventato il suo podcast» – Il video

Luis Sal rompe il silenzio sulla prolungata assenza dal podcast Muschio selvaggio, che conduceva con Fedez, un giorno dopo la versione del rapper su quanto accaduto. E lo fa con un video pubblicato sul canale YouTube del podcast, «sperando che non lo tiri giù, perché è anche il mio canale, per ora». Il motivo principale, secondo il creator sarebbe stato il protagonismo di Fedez. «Non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fato notare in tanti modi, da amico, e gliel’avete fatto notare anche voi nei commenti», spiega lo youtuber. «Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo», aggiunge.

La rottura nel 2023

Come ha spiegato anche Fedez nel suo video, Luis Sal non era d’accordo con il progetto legato a Sanremo. «Ma alla fine ci siamo andati», sottolinea il 25enne, «come l’ho assecondato in tantissime altre cose. Ma quando si trattava di ascoltarmi, ninta». Nel 2023, dopo l’esperienza di Sanremo, Sal e Fedez avrebbero avuto un confronto sulla direzione del progetto. Secondo Sal infatti, ormai Muschio Selvaggio si era snaturato. Fedez propone quindi al creator di prendere una pausa, per poi sollecitarlo a trovare una soluzione: «Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez», la risposta del collega. Davanti alla possibilità di chiudere il podcast, che sempre secondo Sal era evitabile trovando una soluzione di compromesso, Fedez si sarebbe rifiutato. «Non puoi togliermi il mio podcast», avrebbe detto, «sei un ingrato di merda, non farti più vedere a Muschio». Il rapper avrebbe quindi dato mandato ai suoi legali per risolvere la questione.

La puntata di addio

«È stata l’ultima interazione diretta tra me e Federico», spiega Sal, «poi vengo contattato da un suo collaboratore che mi informa della registrazione di una nuova puntata del podcast». La puntata viene registrata e nei commenti esplode il caso: Sal non c’è. Ed ecco che Fedez avrebbe quindi proposto una soluzione. Sal gli avrebbe dovuto vendere le sue quote: avrebbero registrato una puntata, con un testo concordato in cui Sal si sarebbe dovuto scusare per l’assenza. Fedez lo avrebbe pagato, con obbligo di riservatezza, e avrebbe comprato il suo 50 per cento. Questa, almeno, la versione di Sal, che sicuramente non sarà l’ultimo capitolo di questa vicenda. «Non avrei voluto far parte di questo giochino», conclude Sal, «lui è molto bravo a farlo. Ma io non voglio giocare. Dillo alla mamma e dillo all’avvocato».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: