Lavoro, diritti, merito: di cosa si è discusso alla prima serata di «Open Space» dedicata a giovani e politica- Il video

Per il primo appuntamento del ciclo live di Open all’Ostello Bello di Milano otto ospiti, un’ora e mezza di dibattito e una convinzione che diventa certezza: alle nuove generazioni non solo interessa la politica, ma agiscono per cambiarla

«Il lavoro deve essere pagato. Sempre. E questa non è una cosa di destra o di sinistra». Di occupazione giovanile, diritti civili, caro affitti e tanto altro si è discusso nel primo dei sei eventi del ciclo Open Space: le lotte che costruiscono il futuro. L’incontro ha indagato il rapporto tra giovani e politica. Sul palco, due rappresentanti degli studenti superiori e universitari milanesi, hanno pungolato i politici presenti: «Non fate abbastanza per garantire il diritto allo studio. Non ci può essere merito se prima non si ristabilisce l’eguaglianza». Tra gli esponenti dei partiti di centrodestra e quelli di centrosinistra si è aperto uno scontro riguardo al Pride month, mentre c’è stata convergenza sul tema centrale del dibattito: alle nuove generazioni non solo interessa la politica, ma agiscono per cambiarla. Nel video in alto, una sintesi del dibattito a cui hanno partecipato:

Alberto Tavolaro , rappresentante del liceo Carducci di Milano;

, rappresentante del liceo Carducci di Milano; Alessia Cappello , assessora di Italia Viva allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro del Comune di Milano;

, assessora di Italia Viva allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro del Comune di Milano; Anass Hanafi , curator Global Shapers Turin Hub del World Economic Forum e presidente del Network italiano dei leader per l’inclusione;

, curator Global Shapers Turin Hub del World Economic Forum e presidente del Network italiano dei leader per l’inclusione; Caterina Cerroni , segretaria dei Giovani democratici;

, segretaria dei Giovani democratici; Jonathan Lobati , consigliere regionale di Forza Italia per la Regione Lombardia;

, consigliere regionale di Forza Italia per la Regione Lombardia; Jasmine Cristallo , membro della direzione nazionale del Partito democratico;

, membro della direzione nazionale del Partito democratico; Marco Bestetti , Consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia;

, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia; Marco Monzani, rappresentante dell’Unione degli Universitari.

Il secondo incontro di Open Space tratterà la materia dei nuovi femminismi: appuntamento fissato il 14 giugno, sempre alle ore 19, sempre nei locali dell’Ostello Bello di via Medici, Milano.

