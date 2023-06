Piove sul palco di Bologna, Schlein resta sotto la pioggia: «Ombrello? No grazie, non ho un buon rapporto». Poi spiega

Comincia a piovere sul palco della Repubblica delle Idee, l’evento organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari in piazza Maggiore a Bologna che stavolta ospita Elly Schlein. La segretaria del Pd che gioca in casa rifiuta di procurarsi un riparo e continua a rispondere alle domande. Una ragazza dal pubblico ha provato a prestarle un ombrello, ma a quel punto Schlein rifiuta l’aiuto e dice: «Non ho un buon rapporto con gli ombrelli». Nel suo stesso partito, oltre che gli avversari politici, non sono in pochi a rimproverarle scarsa chiarezza nelle sue dichiarazioni pubbliche. E anche in questo caso la segretaria dem non sembra aver smentito i suoi detrattori. Al punto che ha poi dovuto chiarire che cosa intendesse, dopo che per diversi minuti soprattutto il pubblico bolognese non trovava una spiegazione a quella frase. Il chiarimento poi è arrivato: «Non uso l’ombrello perché sono figlia adottiva della città che fra le tante bellezze ha i portici – dice la segretaria dem parlando di Bologna – quindi da bolognese acquisita non ho mai imparato a usare l’ombrello».

«Meloni pensa di decidere cosa deve fare l’opposizione»

Nel corso dell’intervista Schlein è tornata a lanciare un appello alle forze di opposizione per «costruire un’alternativa a questo governo. Abbiamo delle differenze – ha ammesso – ma dobbiamo riuscire a mettere davanti terreni comuni. Non posso credere che non si trovino terreni con 5s, Terzo polo, Avs, civici. Stiamo cercando di farlo sul salario minimo, in Parlamento. Abbiamo una responsabilità, dopo le ultime sconfitte, c’è l’esigenza di costruire un’alternativa». Tornando agli ultimi attacchi lanciati da Giorgia Meloni, la segretaria dem ha commentato: «Meloni mi attacca dalla masseria di Vespa. Si preoccupi di dare risposte al Paese più che preoccuparsi di me e delle mie preoccupazioni. Non ci dà risposte, come non ce ne ha date su Cutro, come non risponde Fitto sulle modifiche al Pnrr. È un governo che non solo pensa di decidere di cosa si deve parlare e di come deve fare l’opposizione l’opposizione, ma non risponde alle domande e si sceglie le domande»

