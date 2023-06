MotoGP, tensione in pista: Bagnaia manda a quel paese Marquez. Ecco cos’è successo – Il video

Tensione in pista. Che il rapporto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez non sia dei migliori è cosa nota. E oggi, 10 giugno, è capitato un nuovo episodio che ha mandato su tutte le furie il pilota italiano. Lo spagnolo lo avrebbe ostacolato durante uno dei tentativi di conquistare la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello. Secondo la dinamica ricostruita in queste ore, il pilota piemontese era lanciatissimo in fondo al rettilineo del traguardo, quando lo spagnolo è uscito dai box. Qui Marquez lo avrebbe ostacolato perché non ha fatto nulla per agevolare il transito dell’avversario. Non ha né rallentato né si è spostato. O almeno questa è la versione di Bagnaia.

Le due versioni

Marquez è così rimasto in traiettoria, destabilizzando la prima staccata del pilota italiano. Che ha iniziato a mandarlo ripetutamente a quel paese accennando quello che potrebbe essere un dito medio con i guanti, avvicinandosi e gridandogli contro. Marquez sul momento gli ha urlato: «No, no!». Successivamente si è difeso dicendo: «Lo spazio per la staccata c’era, secondo me Bagnaia non ha ragione». Lapidario anche Bagnaia: «Non ho niente da dire, le immagini parlano da sole, non mi aspetto nessuna penalizzazione, ma a questo ci penseranno i giudici, non è il mio lavoro». Nonostante il siparietto, la Ducati di Pecco ha conquistato la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello, e Marquez è arrivato secondo.

