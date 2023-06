Tokyo, due aerei si scontrano sulla pista dell’aeroporto – Il video

In un grande aeroporto di Tokyo poteva succedere un grave scontro aereo. Due velivoli commerciali si sono scontrati sulla pista, ma l’incidente è stato evitato. Al momento, infatti, non risultano feriti o danni gravi. È successo oggi, 10 giugno, attorno alle 11 dell’ora locale. I due voli coinvolti sono un Thai Airways International in partenza da Bangkok e un Eva Airways in partenza per Taipei. Sono entrambi entrati in pista insieme e si sono così scontrati. Ma grazie alla prontezza dei piloti, i voli sono stati interrotti subito. Su Twitter stanno circolando le immagini dei due aerei parcheggiati sulla stessa pista. Nei filmati si vede un dipendente dell’aeroporto che prende in mano qualche pezzo dell’aereo. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, che ha provocato ritardi di altri voli e la chiusura momentanea della pista coinvolta.

En las pistas del aeropuerto de Haneda, en Japón, dos aviones de pasajeros colisionaron.



No hubo lesionados, pero varios vuelos se retrasaronpic.twitter.com/qAhaYfpObZ

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 10, 2023

