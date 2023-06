Milano, gli universitari delle tende occupano la Casa dello Studente: «Una vita senza casa dimmi tu che vita è»

Da piazza Leonardo da Vinci la protesta contro il caro-affitti si sposta negli studentati. A Milano, riporta l’agenzia di stampa Agi, gli attivisti che hanno dato il via alla protesta delle tende di fronte al Politecnico hanno occupato questa mattina lo studentato in disuso di viale Romagna. Si tratta di un edificio a poche decine di metri dalla piazza dove è iniziata la manifestazione degli universitari ed è proprio lì, alla Casa dello Studente, che «un anno fa 336 ragazzi sono stati cacciati per lavori di ristrutturazione annunciati e mai cominciati», raccontano i manifestanti. «Gli era stata promessa una casa – aggiungono -, la possibilità di vivere e studiare, che non hanno mai ricevuto. Ci era stato detto che sarebbe stato aperto entro settembre, ma dentro abbiamo trovato solo polvere e nessuna traccia di lavori in corso». Sulla facciata dell’edificio ora campeggia uno striscione: «Una vita senza casa dimmi tu che vita è».

