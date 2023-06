Arriva una nuova canzone dei Beatles, l’annuncio di Paul McCartney: «Così liberiamo la voce di John Lennon con l’intelligenza artificiale»

Riportare in vita tutti i componenti dei Beatles sarà anche impossibile, ma replicare la loro voce forse non lo è. Il merito è degli ultimi software di intelligenza artificiale, che permetteranno a tutti i fan dei Fab Four di godersi un’ultima e inedita canzone. A dare l’annuncio è stato Paul McCartney, che insieme a Ringo Starr è l’unico componente dei Beatles ancora in vita. Ai microfoni di Bbc Radio 4, McCartney ha raccontato di essere al lavoro per provare a «liberare» la voce di John Lennon da una vecchia demo registrata prima della sua morte. «Abbiamo appena finito di farlo e credo che la canzone sarà pubblicata quest’anno», ha detto l’ex bassista dei Beatles. McCartney non ha svelato di quale brano si tratta, ma secondo la Bbc è probabile che si tratti di una composizione scritta nel 1978 da John Lennon e intitolata Now and Then.

La canzone sarebbe una delle tante demo registrate da Lennon nel 1980, poco prima della sua morte, su una cassetta con la scritta «Per Paul». Due di questi brani, Free as a bird e Real love, sono stati ripuliti e pubblicati nel 1995 e 1996. Al tempo, la band ha provato a registrare anche Now and then, una canzone d’amore, ma presto il progetto fu accantonato. «Quel brano aveva un ritornello ma mancavano quasi tutte le strofe. Abbiamo inserito una base musicale, ma non l’abbiamo mai finita», ricorda il produttore Jeff Lynne. Qualche anno più tardi, fu McCartney a rivelare come andarono le cose: George Harrison sosteneva che la qualità della registrazione vocale di Lennon fosse «spazzatura» e – ricorda l’ex bassista dei Beatles – «dato che noi eravamo una democrazia, abbiamo deciso di non registrarla». A cambiare le carte in tavola è l’intelligenza artificiale, che potrebbe finalmente concedere a tutti i fan l’occasione di ascoltare un brano di cui si è parlato a lungo ma nessuno ha mai potuto ascoltare.

Credits foto: EPA/Peter Powell | Un murale dei Beatles a Liverpool, in Inghilterra

