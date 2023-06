L’orso a passeggio tra le strade di Arco in Trentino: «C’è chi lo ha trovato in giardino» – Il video

Un orso è stato avvistato mentre correva tra le strade di Arco in Trentino Alto Adige. Il plantigrado è stato filmato e fotografato. Sui social media si segnalano i suoi avvistamenti nella frazione di Varignano: «È passato davanti alla mia macchina mentre andavo al lavoro. Penso sia una fortuna che oggi non ci fosse nessuno in giro a parte il signore che se l’è trovato in giardino». Secondo le segnalazioni l’animale è passato anche tra via Venezia e via Narzella. Un residente ha descritto un contatto ravvicinato. Sul posto ci sono gli agenti della Forestale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: