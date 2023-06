Funerali di Berlusconi, il pianto ininterrotto di Fascina. Stringe la mano a Marina, accarezza e bacia la bara – Il video

La compagna del Cavaliere non ha mai perso di vista il feretro in tutte le fasi della cerimonia

Sempre vicina a Marina Berlusconi, entrata in chiesa stringendole la mano, seduta accanto alla primogenita nel primo banco vicino all’altare, con lo sguardo fisso sul feretro. Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, ha pianto per tutta la durata delle esequie. Ha accompagnato la bara del Cavaliere lungo la navata centrale, al termine della funzione, fino al momento in cui è stata caricata sul carro funebre. Le telecamere in diretta l’hanno ripresa mentre accarezzava, con il viso stravolto dalle lacrime, il feretro. Poi l’ha baciato e, quando il veicolo ha iniziato il corteo funebre, l’ha seguito a piedi senza mai perderlo di vista.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: