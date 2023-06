Grecia, barcone con 750 persone a bordo si ribalta. Oltre 50 morti, era diretto in Italia

Un peschereccio, con a bordo circa 750 persone, è naufragato a sud del Peloponneso (a 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos). Salpato da Tobruch, in Libia, ed era diretto in Italia, secondo le prime informazioni raccolte dalla Guardia costiera. Il bilancio provvisorio del naufragio è di 59 morti. Finora 14 migranti, dei 104 soccorsi, sono stati trasferiti all’ospedale di Kalamata. «Secondo le dichiarazioni delle persone che si trovavano a bordo, il numero dei passeggeri era di 750: temiamo che purtroppo il numero dei morti salirà di molto», ha dichiarato il governatore della regione del Peloponneso, Panagiotis Nikas, al sito di Kathimerini. Nikas ha poi spiegato che la Regione ha già avviato il «noleggio di camion appositi per la corretta gestione dei corpi» visto che l’ospedale di Kalamata non è attrezzato per fronteggiare l’emergenza. Il governatore ha inoltre aggiunto che nella città di Kalamata è stata allestita un’area di accoglienza per i sopravvissuti, per rispondere al fabbisogno di coperte, vestiti e cibo. «Da ieri pomeriggio e fino a poco dopo la mezzanotte di oggi, Alarm Phone è stata in contatto con l’imbarcazione in difficoltà che si sarebbe capovolta. Con la presente forniamo una cronologia degli eventi. I confini dell’Europa uccidono», ha riferito stamane Alarm Phone.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: