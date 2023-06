Le lacrime di Marta Fascina e la commozione della famiglia ai funerali di Silvio Berlusconi – Foto e Video

Hanno cercato di tenere riservato il loro dolore a lungo. Per settimane, si sono dati il cambio e un abbraccio di conforto tra le corsie dell’ospedale San Raffaele. Oggi però, durante i funerali, è tanta la commozione all’interno della chiesa del Duomo di Milano. L’amarezza avvolge la famiglia di Silvio Berlusconi non appena il feretro dell’ex premier arriva davanti all’altare. In lacrime la primogenita Marina, la compagna Marta Fascina e il figlio Pier Silvio che, prima di sedersi, ha abbracciato Maria De Filippi. Barbara e Pier Silvio si sono stretti per un istante la mano.

