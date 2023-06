Terni, un uomo lava le scarpe nella fontana e il sindaco Bandecchi sbotta: «Farò il possibile per rovinargli la vita» – Il video

Che il nuovo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sia un personaggio sopra le righe ormai lo abbiamo imparato. Fin dai primi mesi di campagna elettorale, l’ex presidente della Ternana Calcio si è fatto notare più che altro per alcune sue uscite particolarmente colorite. L’ultima risale a qualche giorno fa. Domenica 11 giugno, Bandecchi ha pubblicato un video in cui commenta il gesto di un uomo che ha lavato le scarpe in una fontana pubblica della città. «Ho già detto che dobbiamo fargli il massimo della multa possibile – dice il primo cittadino nel video –. Il signore ha fatto anche un po’ lo scemo dicendo che era stato mandato dal comune… Io consiglierei ai prossimi imbecilli di non presentarsi perché adesso vi do la telecronaca precisa di quello che accadrà a questo signore». A questo punto, Bandecchi comincia con l’elenco: «Come minimo gli sequestriamo le scarpe e gli diamo fuoco. Poi non so se la legge ci autorizza a dargli anche due schiaffi in faccia». Toni che stridono con il profilo istituzionale della carica di primo cittadino. Ma Bandecchi va anche oltre: «Certamente uno che sputa in questo modo sulla cosa pubblica e pensa di prenderci per il culo passerà dei guai seri – conclude il primo cittadino di Terni –. Giuro che farò tutto quello che è possibile per me per rovinargli la vita».

