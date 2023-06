Gli avvertimenti di Musk a Meloni, i rischi dell’intelligenza artificiale e la ricetta contro la denatalità: «Dovete fare bambini!»

Su un punto Elon Musk e la premier Giorgia Meloni devono essersi trovati di sicuro d’accordo ed è ormai un chiodo fisso del patron di Tesla quando si parla di Italia. Dopo il faccia a faccia a palazzo Chigi, Musk al Tg1 ha ripetuto l’appello già lanciato di recente contro quella che secondo lui è un emergenza di denatalità per l’Italia: «Dovete fare bambini. Fate bambini!» dice il miliardario americano. Commentando l’incontro con Meloni, Musk dice di aver avuto «un’ottima conversazione con la premier, mi è sembrata avere molto a cuore l’Italia e il suo futuro, ci tiene decisamente». Nel faccia a faccia a palazzo Chigi, Musk dice di aver parlato di due punti secondo lui fondamentali che il governo italiano dovrebbe tenere in considerazione, suggerendo anche la sua ricetta economica: «Ho sollevato due preoccupazioni fondamentali. Primo la denatalità. In Italia ogni anno muore quasi il doppio delle persone che nascono. Ho consigliato altri sgravi fiscali per chi fa figli, o comunque misure per rendere la natalità una scelta più sostenibile». Il secondo punto riguarda «i rischi dell’intelligenza artificiale, di quella talmente potente da poterci sottomettere in futuro».

In Europa troppe regole

Sul tema degli investimenti in Europa, dopo che Antonio Tajani gli aveva indicato l’Italia come «il miglior paese in cui investire», Musk ha detto che l’Ue è «come il gigante Gulliver, legato a terra da troppi legacci e lacciuoli. C’è stato un accumularsi eccessivo di regole e leggi. Una volta che queste vengono create divengono immortali. Ma gli esseri umani non sono immortali. È una questione logica, non ideologica – ha aggiunto – dovrebbe nascere una commissione per cancellare periodicamente norme e regole, e non solo per crearle. È essenziale, o tutto finirà per diventare illegale in Europa».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: