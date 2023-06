Le vacanze romane di Elon Musk: dal ministro Tajani, la premier Giorgia Meloni e il saluto a Nicola Porro – Il video

«Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c’è». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani sintetizza l’incontro con Musk negli uffici della presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi. Il numero uno di Twitter e fondatore di SpaceX è arrivato in mattinata a bordo di una Tesla bianca, come testimoniano i video. Più tardi, nel pomeriggio, ha poi visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Musk – che è impegnato in un tour in Europa, e nei prossimi giorni andrà in Francia dove è atteso dal presidente Emmanuel Macron per discutere di veicoli elettrici – ha avuto un dialogo anche con il giornalista Nicola Porro. Quest’ultimo ha, infatti, condiviso uno scatto su Twitter che li ritrae insieme sorridenti.

I temi dell’incontro con Tajani

Il ministro Tajani ha twittato: «Io e Elon Musk abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali». Successivamente ha annunciato di avergli sottolineato che «l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire».

Incontro a Roma con @elonmusk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio,settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali pic.twitter.com/EpDxQ3OltL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: