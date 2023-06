Meloni nomina i commissari di Inps e Inail, scelti i tecnici Micaela Gelera e Fabrizio D’Ascenzo

Ci saranno due tecnici a guidare l’inps e l’Inail, dopo che il governo aveva commissariato gli enti in attesa delle nuove nomine. Con la firma del Dpcm da parte della premier Giorgia Meloni, diventano ufficiali i nomi che già circolavano nei giorni scorsi di Micaela Galera come commissario dell’inps e Fabrizio D’Ascenzo per l’inali. Gelera, nata a Roma nel 1972, è considerata molto vicina alla ministra del Lavoro Marina Calderone. Attuaria dello studio Orion, è stata consulente della cassa di previdenza dei consulenti del lavoro. Per l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la scelta è caduta su D’Ascenzo, romano di 56 anni, preside della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Come stabilito dal decreto dello scorso 10 maggio, i commissari hanno ora 90 giorni per cambiare i regolamenti degli enti e adeguarli alla riforma della governance stabilita dal governo. Tra le novità c’è la nomina da parte dell’esecutivo di un presidente e di un Cda composto da quattro membri e di un direttore generale, proposto dal board.

