Le spiagge più belle d’Italia? Legambiente e Touring Club italiano premiano 21 località: in cima alla classifica c’è la Sardegna

Pubblicata la guida che premia le migliori località balneari e lacustri in termini di bellezza, accoglienza e sostenibilità. La migliore è Baunei, in provincia di Nuoro

Sono 21 le località marine che hanno ottenuto le ambite 5 Vele 2023, il massimo riconoscimento di Legambiente e Touring Club italiano, alle località balneari che hanno saputo coniugare al meglio territorio e luoghi di eccellenza, coniugando strategie di sviluppo ecosostenibile. È stata presentata oggi a Roma Il Mare più Bello 2023, la guida che recensisce regione per regione oltre 400 comuni costieri, ma anche località in riva ai laghi italiani. La Sardegna è risultata la regione più premiata con ben 7 località. Nel dettaglio, in Sardegna si posiziona al primo posto Baunei, in provincia di Nuoro, località che da tempo ha adottato la strategia dell’accesso a «numero comodo», ossia fissando un limite massimo di capienza di persone che possa permettere il giusto equilibrio tra l’ambiente e i fruitori dello stesso, conteggiando sia residenti sia turisti. Nella classifica segue la regione Toscana con 4 località, la Puglia e la Campania con 3 centri e la Sicilia con 2. A chiudere la classifica ci sono Basilicata e Calabria, con l’exploit della città di Tropea che quest’anno raggiunge la vetta della classifica sulla base della divisione regionale.

Le 21 località balneari premiate con le 5 Vele 2023

Ecco le 21 località balneari, suddivise regione per regione, che hanno ricevuto le 5 Vele 2023:

Sardegna

Baunei, provincia di Nuoro;

Domus De Maria, Provincia del Sud Sardegna;

Bosa, in provincia di Oristano;

Cabras, in provincia di Oristano;

Posada, in provincia di Nuoro;

Budoni, in provincia di Sassari;

Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari.

Toscana

Isola di Capraia, in provincia di Livorno;

Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto;

Isola del Giglio, in provincia di Grosseto;

Capalbio, in provincia di Grosseto.

Puglia

Nardò, in provincia di Lecce;

Porto Cesareo, in provincia di Lecce;

Vieste, in provincia di Foggia.

Campania

Pollica-Acciaroli-Pioppi, in provincia di Salerno;

San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno;

San Mauro Cilento, in provincia di Salerno.

Sicilia

Pantelleria, in provincia di Trapani;

Santa Marina Salina, in provincia di Messina.

Basilicata

Maratea, in provincia di Potenza.

Calabria

Tropea, in provincia di Vibo Valentia.

I curatori della guida: «Uno stimolo a riflettere sulle ricchezze del patrimonio naturalistico italiano»

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente nazionale, ha dichiarato: «La nostra Guida “Il Mare più Bello” oltre a essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro Paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata a un faro in un porto, un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni politiche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo». Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano, ha invece dichiarato: «Ogni anno, questo è il ventitreesimo, la guida Il mare più bello torna in libreria con la puntualità di un classico per recensire, regione per regione, da Nord a sud, i 7.500 chilometri di coste italiane, con una sezione dedicata anche ai laghi più belli. Non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccellenze dei mari e dei laghi italiani e uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: