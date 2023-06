Via ai voli spaziali commerciali di Virgin Galactic: nella prima missione ci sono 3 italiani

Tra il 27 e il 30 giugno tre italiani dell’Aeronautica Militare e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, voleranno nello spazio con Virgin Galactic, la compagnia privata dell’imprenditore Richard Branson. Si tratta della prima missione commerciale scientifica per la società. Prende il nome di Galactic01 e ha l’obiettivo di effettuare una serie di esperimenti in condizioni di microgravità. Il volo suborbitale di fine mese, con partenza e arrivo dal New Mexico dove si trova lo Spaceport America di Virgin Galactic, rappresenta per l’azienda l’inizio di una serie di voli a cadenza mensile. Il secondo, Galactic02, è già stato programmato all’inizio di agosto. La missione era già stata presentata un paio di anni fa ma era poi stata rinviata a data da destinarsi per problemi tecnici che avevano dato lo stop ai voli per l’azienda.

L’annuncio di Virgin Galactic arriva a circa tre settimane dal completamento della missione Unity 25, che segna la ripresa dei voli dopo circa due anni di pausa. «Il primo volo spaziale commerciale della Società sarà una dimostrazione del valore e delle caratteristiche dell’esclusivo laboratorio scientifico suborbitale offerto da Virgin Galactic», dichiara l’azienda. «Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati», aggiunge nella nota Michael Colglazier, amministratore delegato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: