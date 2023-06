Il «grazie» della famiglia Berlusconi all’Italia «per l’amore e la vicinanza»

La famiglia Berlusconi ringrazia tutti. In una pagina pubblicata su tutti i giornali italiani compare un enorme «Grazie» firmato dai parenti dell’ex premier per la partecipazione ai funerali e per i necrologi. «Siamo davvero commossi per l’amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà. La presenza fisica a Milano per l’ultimo saluto. Le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore. Le parole di affetto e di stima affidate a tv, radio e social network. I fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali. Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore. Un abbraccio a tutti». Firmato: «La famiglia Berlusconi».

Il giorno del funerale la famiglia e i dipendenti Mediaset avevano invece fatto pubblicare sui giornali due pagine di commemorazione in cui si salutava “Papà” e “il fondatore di Mediaset”. La salma di Berlusconi è stata intanto cremata nel tempio Panta Rei di Valenza, nell’Alessandrino. L’urna con le ceneri del leader di Forza Italia ha lasciato il crematorio a bordo di un carro funebre, accompagnato da un’auto scura con a bordo Marta Fascina. L’urna è stata riportata ad Arcore. Quindi è stata tumulata nella tomba di famiglia dove riposano il padre Luigi, la madre Rosa Bossi e la sorella Maria Antonietta. Si tratta del mausoleo di Pasquale Cascella.

