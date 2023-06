Galliani pronto a tornare in parlamento al posto di Silvio Berlusconi, la richiesta della famiglia per il seggio di Monza (e per vendere la squadra)

Potrebbe essere Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, a prendere il posto di Silvio Berlusconi alle elezioni suppletive in programma per i primi di ottobre. Tra i primi a lanciare l’indiscrezione c’è Il Messaggero, secondo cui la famiglia del fondatore di Forza Italia avrebbe chiesto al braccio destro “sportivo” di Berlusconi di prendere il suo posto in Senato. La scelta di Galliani, storico socio d’affari dell’ex premier fin dagli anni Settanta, viene considerata in piena continuità rispetto alla storia dell’imprenditore di Arcore. Anzi, secondo alcuni sarebbe stato lo stesso Berlusconi a esprimere il desiderio di essere sostituito da Galliani in parlamento poco prima di morire. L’ipotesi che l’ad del Monza finisca a Roma viene considerata plausibile anche per un altro motivo: né Paolo, né Marina Berlusconi sembrano intenzionati a prendere il posto del padre in politica. Luigi, invece, non sarebbe interessato a «scendere in campo» e soprattutto non ha ancora superato i 40 anni, la soglia d’età minima per candidarsi a Palazzo Madama.

L’eventuale candidatura di Galliani alle suppletive di ottobre avrebbe ricevuto il via libera anche di Marta Fascina e permetterebbe alla famiglia Berlusconi di mettere in vendita il Monza. Un’ipotesi anche questa su cui si discute ormai da mesi, ben prima che le condizioni di salute dell’ex premier cominciassero a peggiorare. Per Galliani si tratterebbe di un ritorno in politica. Già nel 2018, infatti, l’ad del Monza fu eletto in Senato sempre tra le fila di Forza Italia. Nel 2022, decise di non ricandidarsi così da poter dedicare tutto il suo tempo e le sue energie all’esperienza con il Monza, più volte definita da Galliani stesso come «l’ultimo ballo». Secondo il Corriere della Sera, il dirigente biancorosso sarebbe già stato informato della volontà della famiglia Berlusconi di chiedergli di tornare in politica. Una richiesta a cui Galliani avrebbe risposto sostanzialmente: «Obbedisco».

Credits foto: ANSA/Alessandro Di Marco

