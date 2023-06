Beppe Grillo insiste dopo la sparata al comizio M5s, lo sfottò sui social con la foto in passamontagna

Cappellino militare, maglia del Movimento 5 stelle e in mano un cartello: «Brigata di cittadinanza: reparto d’assalto». Dopo le polemiche sull’intervento di ieri alla manifestazione di Roma, Beppe Grillo torna su Instagram e con un post rivendica quanto detto ieri sul palco. A corredo della foto il fondatore del M5s scrive: «Brigata “Riparazione panchine”». E poi nella sezione commenti aggiunge: «Restiamo in attesa delle brigate dei tombini e dei marciapiedi». Il riferimento è alle parole pronunciate ieri da Grillo stesso durante la manifestazione contro il lavoro precario che si è svolta nella capitale e ha visto la partecipazione – non senza qualche polemica – anche della segretaria dem Elly Schlein. «Volete il leader? Siate leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza. Mettetevi il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti. Mettete a posto i marciapiedi… Reagite, c**zo», ha urlato ieri Grillo dal palco. All’indomani del suo intervento, le polemiche continuano. In casa Pd, l’ex candidato alle regionali Alessio D’Amato si è dimesso dall’assemblea nazionale proprio dopo le parole del comico: «Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S», ha detto D’Amato rivolgendosi ai compagni di partito. Poco più tardi, su Twitter, è il ministro alla Difesa Guido Crosetto a intervenire sulle parole di Grillo: «Era scomparso, fuori dai radar. Ha poco da dire e di nulla gli importa. Ma deve guadagnarsi il “vitalizio” di partito. Allora si inventa brigate e passamontagna. Cosi può tornare a casa in Sardegna e lasciarci a commentare. Merita solo indifferenza e non fa nemmeno più ridere», scrive Crosetto. Ad accorrere in difesa del fondatore del M5s è Giuseppe Conte, che oggi parla di una «formula che Grillo ha usato altre volte ed è stata strumentalizzata». Anche ieri, subito dopo la manifestazione, il presidente del Movimento aveva bollato le polemiche sulle parole di Grillo come un «ridicolo coro di indignazione».

Credits foto: INSTAGRAM/Beppe Grillo

