Rudi Garcia a Napoli, De Laurentiis fissa l’obiettivo dopo lo Scudetto: «Arriviamo in finale di Champions e ce la giochiamo»

L’asticella fissata da Aurelio De Laurentiis appena ingaggiato Rudi Garcia è stata subito alta. Dopo lo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti, è lo stesso allenatore francese appena arrivato a Napoli a svelare gli obiettivi societari: «Ci siamo trovati d’accordo sulle ambizioni. Quando trovo una competizione la gioco per vincerla. Il presidente ha messo la barra molto in alto. Ma io non è che non sonoro: sono qui per vincere trofei». E tra quei trofei innanzitutto per il produttore cinematografico c’è la grande amarezza della passata stagione, la Champions league: «Secondo me lo scudetto è stato un fatto iniziatico, che avevamo cercato negli anni precedenti e finalmente ce l’abbiamo fatto – ha detto il presidente del Napoli nella presentazione a alla reggia di Capodimonte – speriamo che sia l’inizio di un percorso che i tifosi del Napoli meritano. Speriamo di riuscire a ripeterci. Mi piacerebbe arrivare in finale di Champions: ci metterei la firma e poi ce la giochiamo».

Il casting e il modulo

Sulla scelta di Garcia e il chiacchierato casting con decine di nomi, De Laurentiis ha provato a chiarire: «Innanzitutto non c’è stato un casting molto lungo per l’allenatore. Questo è quello che ho dato in pasto a voi perché altrimenti mi trituravate ad ogni minuto della giornata. Per me era fondamentale mantenere l’assetto dei giocatori che avevamo, non dobbiamo cambiare la squadra. Per questo mi sono detto: dobbiamo cercare un allenatore che col 4-3-3 ha fatto strike».

