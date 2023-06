L’incontro tra Xi Jinping e Antony Blinken a Pechino: «Fatti progressi su alcuni punti specifici»

Attesa per l’impatto che il colloquio potrebbe avere su molti dossier internazionali, a cominciare dal conflitto in Ucraina

Washington e Pechino hanno del «terreno comune» su cui lavorare. Sono queste le parole del leader cinese Xi Jinping alla televisione cinese Cctv riguardo l’incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken in visita nella capitale asiatica. Un incontro attesissimo, il cui orario è stato negato più volte e confermato solo quando la riunione era già in corso – nella mattinata di oggi ora italiana – con l’accompagnamento di immagini diffuse dalla televisione di stato cinese. «Le due parti hanno avuto discussioni sincere e approfondite e sono stati fatti progressi su alcuni punti specifici», ha aggiunto Xi specificando che si tratta di una buona cosa. L’incontro si è tenuto nell’elegante Grande Sala del Popolo. A capotavola sedeva il leader cinese, mentre alla sua destra Blinken. A fare da sfondo i fiori di loto rosa.

Le premesse

Prima dell’incontro Xi si era detto «fiducioso» che la visita avrebbe dato un contributo positivo ai legami tra Pechino e Washington, in questo periodo particolarmente provati anche per la questione Ucraina, con gli Usa che attaccano Mosca in seguito all’invasione e la Cina che si mantiene vaga nonostante l’evidenza dei fatti. Altra ragione di tensione sono i palloni aerostatici spia che hanno sorvolato i cieli degli Stati Uniti, compresi importanti obiettivi militari, partendo proprio dall’altro lato del Pacifico. «Le interazioni tra Stati dovrebbero sempre essere basate sul rispetto reciproco e sulla sincerità. Spero che il segretario Blinken, attraverso questa visita, possa dare un contributo positivo alla stabilizzazione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti», si era augurato.



Foto di copertina: Japan Times

