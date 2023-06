Bassano Del Grappa, trovato feto di 6 mesi dentro un’ampolla di vetro: l’ipotesi dei riti satanici

Un feto di 6 mesi è stato trovato dentro un’ampolla di vetro con all’interno del liquido chimico di conservazione. A fare la scoperta sono stati i carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) durante un’operazione antidroga. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, l’oggetto è stato trovato venerdì scorso mentre le autorità facevano alcuni controlli legati allo spaccio di stupefacenti in una zona della città. Ora il feto è stato sottoposto a sequestro e la Procura è stata allertata. Non c’è ancora chiarezza su quanto accaduto. Ma gli investigatori stanno vagliando l’ipotesi che il feto sia stato utilizzato per svolgere dei riti satanici.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: