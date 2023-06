Honduras, scontri tra due gang in carcere finiscono in strage: almeno 41 detenute morte, 25 carbonizzate – Il video

Almeno 41 donne detenute in un carcere femminile in Honduras sono morte a seguito dei brutali scontri tra due gang rivali all’interno della prigione. 25 di esse sarebbero morte carbonizzate, altre 16 crivellate di colpi, secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Prensa, citato dall’Ansa. Diverse altre donne sarebbero inoltre state portate d’urgenza all’ospedale Escuela de Tegucigalpa. Il caos sarebbe scoppiato nel carcere di Támara, 25 chilometri a nord della capitale Tegucigalpa quando alcune detenute hanno chiuso esponenti della gang rivale nelle loro celle, dando poi fuoco ai locali. Gli abitanti della zona hanno riferito di aver sentito urla di disperazione e spari nel complesso carcerario. Le due gang rivali sono la Mara Salvatrucha e la banda Barrio 18. Le immagini che circolano sui social e su alcuni gruppi mostrano cadaveri ammucchiati, altri carbonizzati e alcuni con ferite da arma da fuoco. L’edificio dove sono avvenuti gli scontri «è completamente distrutto, è stato ridotto in cenere», ha detto la presidente delle famiglie dei detenuti Delma Ordoñez, precisando che nel carcere erano detenute circa 900 donne. La viceministra della Sicurezza, Julissa Villanueva, ha dichiarato l’emergenza nel penitenziario e ha chiesto di agire con “mano dura” per la messa in sicurezza della struttura, dispiegando verso la prigione agenti della polizia e i soldati dell’esercito.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: