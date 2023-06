Parigi, lo show di Elisa per tirare la volata a Roma per l’Expo 2030 – Il video

L’Italia si gioca tutte le sue carte per provare a spingere la candidatura di Roma per ospitare l’edizione 2030 dell’Expo. Dopo la presentazione ufficiale di questo pomeriggio all’assemblea del Bureau international des expositions in corso a Parigi, in serata l’Ambasciata d’Italia nella capitale francese ha ospitato un grande show per mettere in scena il meglio del Belpaese: musica, danza e i richiami alla grande bellezza di Roma. Star di punta della serata, la cantante Elisa, che ha incantato con la sua voce gli ospiti presenti nel giardino di Rue de Varenne. Nella corsa all’assegnazione di Expo 2030, Roma deve vedersela con la concorrenza di Busan in Corea del Sud, ma soprattuto di Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Candidatura quest’ultima considerata favorita, e appoggiata dalla stessa Francia, come ha ribadito anche oggi l’Eliseo a seguito dell’incontro bilaterale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Basterà la voce suadente di Elisa a far cambiare idea ai giurati del Bie?

