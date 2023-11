Expo 2030, la solitudine del sindaco di Roma Gualtieri: «Brutta sconfitta, siamo amareggiati» – La foto

Seduto, su una sedia, mano sul cellulare. Questa la foto., pubblicata dal Corriere della Sera, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alle prese con la bocciatura della Capitale. Roma non c’è la fatta a esser la città di Expo 2030. L’Italia finisce terza con 17 voti, anche dietro la candidata della Sud Corea Busan che ne ottiene 29. In merito a una concorrenza sleale di Riad Gualtieri, ha risposto: «Non è il caso adesso di fare polemiche, Riad ha dilagato e non è il caso di ulteriori considerazioni su questo». «Obiettivamente – ha continuato il primo cittadino – con queste regole del gioco e con il peso che possono avere le relazioni bilaterali, è difficile immaginare una situazione preparatoria diversa, è una scelta che dobbiamo rispettare». «È stata una brutta sconfitta, Riad ha dilagato oltre ogni previsione, ha vinto al primo turno esprimendo una forza che avevamo visto nel corso della campagna, anche economica che ha reso questa edizione del tutto particolare», ha dichiarato. «Siamo amareggiati – ha ammesso il sindaco – ma i rapporti di forza anche economici che sono stati espressi, come avevamo denunciato, ci hanno portato a un voto nettissimo, una vittoria schiacciante di Riad».

