Turista italo-gallese fa il check in all’aeroporto di Fiumicino e poi scompare nel nulla

Un turista italo-gallese di 62 anni, Geralit Evans Williams, è scomparso da giorni nel nulla. L’ultima volta che è stato visto aveva appena fatto il check-in all’aeroporto di Fiumicino dove ha fatto la registrazione ma senza però imbarcarsi. I parenti, che lo attendevano in Scozia, non vedendolo più rientrare in patria ne hanno segnalato la scomparsa. In particolare il nipote, Cat Williams, che ha attivato le autorità scozzesi. L’uomo aveva trascorso qualche giorno nella terra dei suoi genitori, nel frusinate, alloggiando in un hotel a Fiuggi. Il caso – spiega Frosinone Today – è seguito dalla questura di Frosinone.

